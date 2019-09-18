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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В России рассказали о ракете "недостижимой дальности" для конкурентов

18 сентября 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о дальности действия ракеты воздушного базирования "Х-101". По его словам, она недостижима ни для одного из стран-конкурентов, в том числе США.

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"Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ", - передаёт его слова издание "Военно-промышленный курьер".

Однако разработчик отметил, что Россия соблюдает международные ограничения в разработке вооружения. Обносов добавил, что в вопросах военно-политического руководства "нельзя бросаться в крайности и очередную гонку вооружений".

Ракета "Х-101" может развивать скорость до 270 метров в секунду и имеет максимальную дальность действия 5,5 тыс. километров.

БА

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