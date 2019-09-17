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Жириновский решил "продлить лето" за счет школьников
17 сентября 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Жириновский предложил «продлить лето» и перенести начало учебного года с сентября на октябрь. Лидер ЛДПР считает, что таким образом получится развить в стране туризм.
Владимир Вольфович отмети, что сейчас педагоги, дети и их родители не могут себе позволить выехать на отдых в сентябре, поскольку начался учебный год. По мнению Жириновского, начало учебного года стоит перенести на октябрь, а на каникулы уходить нужно только на два месяца: август и сентябрь, передаёт РИА Новости.
«Май, июнь, июль - везде хорошо, поэтому август-сентябрь все могут уже ехать на юг, потому что кое-где уже наступает осень», - заявил он.