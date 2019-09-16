МИД: безответственность США может стать причиной ядерного конфликта

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16 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные действия администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа способствуют увеличению риска возникновения ядерного конфликта. По его словам, исходя из этого, Москва вынуждена реагировать.

"Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях: когда расширяется арсенал ядерных вооружений", - передаёт слова дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что говоря об этом, он не имеет в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны, но "эти игры с возможностью задействования ядерного оружия" приобретают всё более тревожный и даже угрожающий характер.