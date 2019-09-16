Путин помиловал пенсионера и двух женщин

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16 сентября 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных: двух женщин и мужчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, одной из помилованных является Наталья Сапоцкая, которая была осуждена за незаконный оборот наркотиков. Женщина имеет пятерых детей, из них четверо малолетние. Она признала вину и помогала в расследовании преступления, которое совершила под давлением супруга. Ей сократили срок на 3,5 года, передаёт ТАСС.

Вторым является пенсионер Алексей Давыдов. Мужчина 1983 года рождения напал на человека с ножом. Осужденный признал свою вину и оплатил нанесённый ущерб. Его выпустят по состоянию здоровья.

Ещё одна женщина Оксана Ивасюк была осуждена за нападение на избивавшего её мужа. Она находилась в состоянии аффекта. После происшествия осталась на месте, пытаясь оказать медицинскую помощь. Ей сократили срок на 5,5 лет.

Указ президента вступит в силу 16 сентября.