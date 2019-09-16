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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Крым могут переименовать

16 сентября 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов поддержал идею о переименовании Республики Крым. Ранее предложение выдвинул глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус.

Предполагается, что регион может быть переименован в Республику Крым-Таврида. Таким образом планируется закрепить за ним статус субъекта Российской Федерации, передаёт «Российская газета». Мурадов отметил, что ряд субъектов РФ имеют двойное название.

Мурадов подчеркнул, что авторы предложения «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

АБ

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