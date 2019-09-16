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Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
16 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.
Согласно последним данным, Владимир Зеленский рассчитывает, что в результате переговоров будут приняты решения по обмену в формате "всех на всех", отводу сил, а также по выборам на неподконтрольной части Донбасса, сообщает в понедельник, 16 сентября, РИА "Новости".
Напомним, на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала встречу в нормандском формате через пару недель.