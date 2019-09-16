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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Петр Авен: Березовский имел минимальное влияние на семью Ельцина

16 сентября 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший министр внешних экономических связей Российской Федерации, а ныне олигарх и финансист Пётр Авен дал развёрнутое интервью ведущей телеканала "Россия" Наиле Аскер-Заде.

Среди прочих интересных исторических фактов Петр Авен вспомнил о другом российском олигархе Борисе Березовском. Оказывается, в 90-е годы Авен привёз в Санкт-Петербург губернатора Оклахомы, на официальном мероприятии олигарх познакомился с нынешним президентом страны Владимиром Путиным. На этой встрече, оказывается, Борис Березовский заснул. Получилось очень неудобно и некрасиво, чтобы разбудить коллегу, пришлось кидать в него шариками из бумаги. Но это не помогло.

Относительно демонизации Березовского в части влияния на семью первого президента России Бориса Ельцина, Авен сказал, что это абсолютная ложь. "Он на них (Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев) имел минимальное влияние.

ПВ

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