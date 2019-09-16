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СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян
16 сентября 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают осведомленные источники.
Согласно последним данным, еще в августе текущего года северокорейский лидер передал главе США письмо, в котором содержалось приглашение. Кроме того, Ким Чен Ын якобы предложил Дональду Трампу провести третий саммит КНДР – Соединенные Штаты, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
К настоящему моменту не уточняется, ответил ли на приглашение американский лидер, уточняет издание JoongAng Ilbo.