СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

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16 сентября 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: NEWSIS/Xinhua

В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают осведомленные источники.

Согласно последним данным, еще в августе текущего года северокорейский лидер передал главе США письмо, в котором содержалось приглашение. Кроме того, Ким Чен Ын якобы предложил Дональду Трампу провести третий саммит КНДР – Соединенные Штаты, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

К настоящему моменту не уточняется, ответил ли на приглашение американский лидер, уточняет издание JoongAng Ilbo.