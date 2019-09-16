Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

16 сентября 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян
фото: NEWSIS/Xinhua

В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают осведомленные источники.

Согласно последним данным, еще в августе текущего года северокорейский лидер передал главе США письмо, в котором содержалось приглашение. Кроме того, Ким Чен Ын якобы предложил Дональду Трампу провести третий саммит КНДР – Соединенные Штаты, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

К настоящему моменту не уточняется, ответил ли на приглашение американский лидер, уточняет издание JoongAng Ilbo.

ЕТ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан