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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

16 сентября 2019, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси
фото: pixabay.com

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Российское и белорусское правительства планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли.

Москва и Минск парафировали положения проекта "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства" — его 6 сентября, но публично содержание не раскрывалось, - сообщает "Коммерсант".
Детальные переговоры по программе на высших уровнях шли с весны 2019 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко не один раз намекал, что речь идет о достаточно серьезных шагах Минска и Москвы.

По данным издания, степень интеграции предполагается выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании конфедеративного государства в 2022 году.

ИЧ

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