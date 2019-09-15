Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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15 сентября 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Песков отметил, что произошедшее может тревожно сказаться на нефтяном рынке.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что власти Саудовской Аравии после произошедшей атаки не обращались за помощью к Российской Федерации, передаёт РИА Новости.

«Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка... Неизвестно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», - заключил Песков.