Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

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15 сентября 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

В частности, Владимир Путин обязал завершить разработку механизмов наблюдения за состоянием его экосистемы и реагирования на угрозы, а также начать принимать меры по воспроизводству уникальных биологических ресурсов.

До конца 2019 года поручено провести конкурс на лучшее технологическое решение "по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере".