Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Новосад отметила, что революция 2013-2014 годов и военные события после нее изменили политическую ситуацию и ее видение в обществе. По ее словам, это необходимо отобразить в школьных программе, учебниках и преподавании.

"Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия - друг Украины" - сказала Новосад, добавив, что необходимо "прийти к соглашению о том, как мы понимаем те или иные события".