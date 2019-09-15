Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
15 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Новосад отметила, что революция 2013-2014 годов и военные события после нее изменили политическую ситуацию и ее видение в обществе. По ее словам, это необходимо отобразить в школьных программе, учебниках и преподавании.
"Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия - друг Украины" - сказала Новосад, добавив, что необходимо "прийти к соглашению о том, как мы понимаем те или иные события".