"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса . По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

МИД Украины сообщил о подготовке новых предложений для жителей Донбасса

"Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен. Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского", - высказался сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава МИД призвал Верховную Раду изменить действующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, а также сообщил о подготовке пакета предложений, который изменит жизнь жителей Донбасса.