Медведев планирует посетить празднование 75-летия освобождения Белграда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19-20 октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В ходе визита российский премьер проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем сербского правительства Аной Брнабич. Стороны обсудят экономические и культурные отношения двух стран.

Планируется обсудить весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Россией и Сербией, а по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов, заявили в пресс-службе.