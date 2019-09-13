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Юрий Бурлачко: время требует конкретных действий

13 сентября 2019, 21:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Юрий Бурлачко: время требует конкретных действий

В преддверии XXXI конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая с 25 по 27 сентября состоится в Астрахани, спикер ЗСК Юрий Бурлачко дал интервью журналу «Вестник ЮРПА».

В материале председатель кубанского парламента рассказал о том, почему регионам ЮФО нужно работать сообща. По его мнению, у каждого субъекта страны есть свои «точки притяжения», свой потенциал, который при объединении усилий позволит регионам подняться на достойный уровень в решении жизненно важных вопросов граждан.

Спикер ЗСК акцентировал внимание на том, что у регионов Южного федерального округа много общего, как в реализации аграрной политики, так и в развитии курортно-туристской отрасли. Например, ряд субъектов РФ объединил маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». Соглашение о создании этого проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Кроме того, Юрий Бурлачко считает, что соседним курортным территориям будет интересен опыт Кубани по внедрению курортного сбора, вырученные средства от которого в полном объеме идут в бюджеты прибрежных муниципальных образований на благоустройство пляжей, парков и зеленых зон. А с аграрными регионами Краснодарский край может поделиться своими инновациями по развитию животноводства и органического земледелия.

- Время требует от нас активных действий, усиления контрольных функций. И наша общая задача под эгидой ЮРПА, используя опыт друг друга, шаг за шагом совершенствовать законодательство, чтобы добиться главного – повышения качества жизни людей на юге России, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В беседе речь шла о законодательных инициативах, которые кубанский парламент представит на этом форуме.

Председатель ЗСК подробно остановился на законодательном обеспечении решений экономических и социальных вопросов, рассказал о планах по совершенствованию данной деятельности в свете выполнения инициированных главой государства Владимиром Путиным национальных проектов и Стратегии-2030. Высказал свое мнение о той значимой работе, которую руководство края и лично глава региона Вениамин Кондратьев ведут по внедрению проектного подхода в реализации приоритетных задач, в определении кураторов и наделении персональной ответственностью за выполнение данных мероприятий.

С полным текстом интервью председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко можно ознакомиться во втором номере журнала «Вестник ЮРПА».

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