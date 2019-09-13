Приоритеты законотворческой работы на Кубани

В преддверии первой сессии наступившего парламентского года председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко озвучил основные направления работы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.

В приоритете – законотворческая деятельность, нацеленная на реализацию посланий и майского указа Президента РФ, нацпроектов и краевой Стратегии 2030, контроль реализации госпрограмм.

В планах – широкий спектр задач во всех отраслях экономики и социальной сферы края. Особо спикер ЗСК подчеркнул важность для депутатов взаимодействия с жителями края, оперативное реагирование на их обращения, помощь в решении проблемных ситуаций.

В ближайшей перспективе – формирование краевого бюджета. Это сложное и ответственное поле деятельности, в котором свои усилия объединяют все комитеты ЗСК и профильные подразделения администрации края. Важно сделать все, чтобы бюджет края оставался по-прежнему социально ориентированным.

В центре внимания депутатов находится реальный сектор экономики, как основа всех бюджетных процессов. Так, комитет по вопросам развития агропромышленного комплекса готовит важную для сельского хозяйства инициативу по сохранению плодородия почв. Она призвана обеспечить повышение урожаев, поддержку животноводства. Также в наступившем парламентском году депутатов ЗСК и краевой Минсельхоз ждет ответственная работа по созданию правовых основ производства экологически чистой продукции. Базовый закон уже принят, теперь предстоит уточнять, конкретизировать и законодательно регулировать многие моменты, связанные с производством и реализацией «органики». Продолжится контроль за реализацией ранее принятого закона о животноводстве.

Отрасль промышленности – один из столпов кубанской экономики. По итогам семи месяцев этого года она показывает достаточно высокий рост. Профильный комитет, опираясь на анализ эффективности краевых предприятий, готовит ряд изменений в законы о промышленной политике и государственной поддержке инновационной деятельности. До конца года планируется принять большой пакет нормативных актов, регулирующих правоотношения в других секторах экономики – транспортном, строительном, курортно-рекреационном.

И, конечно, масштабный пласт работы будет посвящен развитию социальной сферы – от этого зависит благополучие жителей края. Одним из приоритетных и социально значимых направлений будет контроль за выполнением нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Это ведущие сферы социальной политики региона. Профильные комитеты ЗСК уже работают над изучением ситуации и анализом причин, по которым при одинаковых задачах и финансировании получаются разные результаты на местах. Полученные выводы будут основой для принятия конкретных

законодательных решений. Кроме того, депутатский корпус продолжит держать на контроле ряд вопросов благоустройства и создания комфортной среды в муниципалитетах края, в первую очередь – создание и сохранение зеленых зон.