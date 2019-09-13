В Крыму стал депутатом чёрный "красный"
13 сентября 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
В Крыму выходец из Нигерии Ханса Дуглас, практикующий врач, стал депутатом в горсовете Армянска.
Ханса Дуглас переехал в Крым в прошлом году по программе "Земский доктор" и устроился врачом в Армянске.
Нигерийский доктор помимо жителей Армянска принимает пациентов из Перекопа и соседних населенных пунктов.
На выборах в горсовет Ханса Дуглас выдвигался от КПРФ. Главной, на данный момент, задачей новый депутат ставит перед собой улучшение качества медицины в собственном районе, - сообщает "АН-Крым".
По его мнению, для привлечения специалистов-медиков необходимо создать определенные условия, в первую очередь обеспечить жильем.
До Крыма доктор жил в Краснодаре, получил гражданство. Но вакансии в местных больницах не оказалось.