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В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

13 сентября 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"
АН-Крым

В Крыму выходец из Нигерии Ханса Дуглас, практикующий врач, стал депутатом в горсовете Армянска.
Ханса Дуглас переехал в Крым в прошлом году по программе "Земский доктор" и устроился врачом в Армянске.

Нигерийский доктор помимо жителей Армянска принимает пациентов из Перекопа и соседних населенных пунктов.
На выборах в горсовет Ханса Дуглас  выдвигался от КПРФ. Главной, на данный момент, задачей новый депутат ставит перед собой улучшение качества медицины в собственном районе, - сообщает "АН-Крым".

По его мнению, для привлечения специалистов-медиков необходимо создать определенные условия, в первую очередь обеспечить жильем.

До Крыма доктор жил в Краснодаре, получил гражданство. Но вакансии  в местных больницах не оказалось. 

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