Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

Официального представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка увильнуть от ответов о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском. Дипломат пыталась узнать, планирует ли корреспондент встретиться с ним в Москве, сообщает КП.

Однако Цимбалюк начал рассказывать Захаровой о медали "За присоединение Крыма", которую глава "РИА Новости Украина" получил в 2014 году. Тогда политик решила ещё раз задать данный вопрос, но уже не сдержала смех.

"Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы", - повторила Захарова.

В этот раз журналист объяснил, что подобные вопросы решает главный редактор. По его словам, если руководитель согласует интервью и Вышинский будет не против, то оно состоится.

Дипломат напомнила, что СМИ Украины участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними.