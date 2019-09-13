Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что военные действия в Сирии закончились. По его словам, страна постепенно восстанавливается после войны.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - передаёт словам главы Министерства газета "Труд".

Лавров отметил, что в данных условиях можно содействовать Сирии в урегулировании кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в стране и Ближневосточном регионе в целом, а также оказать необходимую государственную помощь.