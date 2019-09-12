Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами в Дагестане отметил мужество и доброту народа. По его словам, возглавляя страну с такими гражданами, президент не может быть "слюнтяем".

Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства ... по-другому невозможно", - передаёт слова российского лидера РИА Новости.

Путин отметил, что "силу" и "мужество" даёт главе государства народ.

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с ополченцами в Ботлихе выпил стопку, которую оставил нетронутой двадцать лет назад.