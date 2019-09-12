В Госдуме напомнили, что от антироссийских санкций страдает "вся международная общественность"
12 сентября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил сообщение о продлении индивидуальных санкций в отношении России. По его словам, принятые меры принесут вред не только гражданам РФ, но и тем кто их вводит.
"Санкции - не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу", - передаёт слова политика RT.
Швыткин отметил, что Россия подготовит ответ в ближайшее время. Он добавил, что санкции не наносят стране тот вред, на который рассчитывают в Евросоюзе, поэтому потери несет "вся международная общественность".