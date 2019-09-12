Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил сообщение о продлении индивидуальных санкций в отношении России. По его словам, принятые меры принесут вред не только гражданам РФ, но и тем кто их вводит.

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

"Санкции - не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу", - передаёт слова политика RT.

Швыткин отметил, что Россия подготовит ответ в ближайшее время. Он добавил, что санкции не наносят стране тот вред, на который рассчитывают в Евросоюзе, поэтому потери несет "вся международная общественность".