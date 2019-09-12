Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Президент РФ Владимир Путин выполнил обещание, которое дал двадцать лет назад. Глава государства выпил стопку водки, которую отставил во время визита в Дагестан в августе 1999 года.

Путин встретился с ополченцами, которые принимали участие в борьбе с боевиками в августе - сентябре 1999 года, передаёт РИА Новости.

В эти дни в Дагестане, в том числе в Ботлихе вспоминают события, которые произошли 20 лет назад - вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни.

По словам бывшего руководителя пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманапа Мусаева, приезд Путина в те дни сильно поднял моральных дух местного населения.

"Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим", - рассказал Мусаев.