Под чью дудку дудит Дудь?

Известный российский журналист и Youtube-блогер Юрий Дудь, работы которого набирают в последнее время колоссальную популярность, может стать вторым ярким лицом оппозиции.



Он уже аккуратно посетил санкционированный митинг на проспекте Сахарова, оценивая силу своего влияния на многомиллионную аудиторию своих подписчиков. Известный политолог Сергей Марков считает, что Дудь является активно раскручиваемым антироссийским проектом.



В своём аккаунте в социальных сетях Сергей Марков пишет, что Юрия Дудя "Раскручивает Ходорковский. Активно помогают владельцы Youtube. Думаю, уже на контроле у помощников Цукерберга в России. Помогают раскручивать все, кто хочет, чтобы Путина ушли. Для этого всё и делается".



