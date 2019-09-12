Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что национальная идея Украины, связанная с возращением Крыма, полная глупость. По его словам, скоро украинские власти захотят заполучить Луну.

"Это не национальная идея, а ущербность и глупость депутатов ... Если так пойдет дальше, то следующей национальной идеей станет желание включить в свой состав участок Луны. Все это глупость несусветная и абсурд с их стороны", - передаёт слова политика РИА Новости.

Шеремет отметил, что Крым является частью России и никакого отношения к Украине не имеет, поэтому Киеву пора это осознать и "зарубить это себе на носу". Депутат добавил, что нацидеей страны должно стать ее процветание, развитие и благополучие.