Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Президент Украины отправил в отставку главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и отправил его заместителем в Службу безопасности Украины. В контрразведке он будет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского лидера.

Владислав Бухарев был назначен на должность главного разведчика в июне. Он был депутатом от тимошенковской партии «Батькивщина». На Украине он известен тем, что многократно организовывал концерты студии Зеленского «Квартал 95».

В новой должности бывший депутат побыл очень недолго. 11 сентября Зеленский подписал указ о его увольнении и назначении на должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Судя по всему, Бухарева попросту не приняли в Службе внешней разведки. Там большое значение обычно имеет профессиональный опыт. Человеку со стороны сложно влиться в систему. А если он не понимает специфики работу, коллеги и подчиненные смогут запросто развалить «назначенцу» всю работу.

Перевод на Бухарева на новую должность поможет Зеленскому решить еще одну проблему. Как сообщают украинские СМИ, назначенца нового президента Украины на должность главы СБУ Баканова в контрразведке уже сумели под себя подмять его заместители.