Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

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"О.Сенцов, простой режиссер", - иронично отреагировал Соловьев на его слова в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.

На слова режиссёра отреагировала известная телеведущая Тина Канделаки, отметив, что его защищали многие звёзды мирового кинематографа, а "деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки".

Политик Наталья Поклонская считает, что простые люди едут нормально, а "преступникам и террористам ... ни один танк мира не поможет".