Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"
11 сентября 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
"О.Сенцов, простой режиссер", - иронично отреагировал Соловьев на его слова в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
На слова режиссёра отреагировала известная телеведущая Тина Канделаки, отметив, что его защищали многие звёзды мирового кинематографа, а "деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки".
Политик Наталья Поклонская считает, что простые люди едут нормально, а "преступникам и террористам ... ни один танк мира не поможет".