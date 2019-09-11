Кузнецова просит провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Государственной Думы Вячеславу Володину провести амнистию осуждённых несовершеннолетних и женщин по семейным обстоятельствам.

"Кузнецова направила ... предложение провести амнистию в отношении ряда категорий граждан ... При этом действие данной амнистии не будет распространяться на осуждённых за особо тяжкие преступления, лишённых родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осуждённых два и более раз, на особо опасных рецидивистов", - говорится в сообщении пресс-службы Института уполномоченных по правам ребёнка.

Согласно тексту обращения, планируется освобождать преступников в возрасте до 18 лет, а также беременных женщин, женщин, которые являются единственными и многодетными родителями и имеют детей в возрасте до 14 лет.