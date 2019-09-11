Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила победу на выборах Александра Беглова
11 сентября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора. Победу на выборах одержал врио главы северной столицы Александр Беглов. На выборах за него проголосовали 64,44% избирателей - 735 тысяч жителей Санкт-Петербурга.
Итоговая явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга составила 30,07%. Согласно окончательным данным, второе место на выборах губернатора Санкт-Петербурга заняла представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. Тройку лидеров замкнул кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, набравший 16,03%.
В Санкт-Петербурге в единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, одновременно с выборами губернатора прошли выборы муниципальных депутатов. На 1,5 тысяч мандатов претендовали 5,3 тысяч человек.