Украина приостановила разрыв с Россией?

Официальный Киев прекратил направлять Москве извещения о выходе из договоров. Об этом сообщил «Коммерсант». РБК уточнил в Совете Федерации обнародованную информацию. Там тенденцию назвали позитивной, однако о паузе в разрыве ничего не слышали.

Одностороннее прекращение договоров с Россией Украина начала еще при Петре Порошенко. Это случилось после возвращения Крыма в состав России. После победы Зеленского на выборах президента Украины, эта денонсация прекратилась.

Эту информацию газеты «Коммерсант» проверило агентство РБК. Журналисты уточнили в Совете Федерации действительно ли Киев прекратил присылать уведомления о прекращении договоров. Сенаторы пояснили, что ничего про это не слышали, но отметили, что этот сигнал может носить позитивный характер.

Если расторжение договоров прекратилось в действительности, это настоящий позитивный сигнал. Официальный Киев может пойти на сближение с Москвой. Тенденция может носить временный характер. Сейчас Зеленский занят кадровыми вопросами. Пауза в разрыве отношений с Россией может носить временный характер.