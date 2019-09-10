Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что нынешним властям Грузии необходимо рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический Альянс "без Абхазии и Южной Осетии".

Грузия должна продолжить реформу демократии, обеспечить свободу слова и защиту нацменьшинств. В Грузии должны определиться, стоит ли вступать в НАТО, причем без двух регионов. И тогда в альянсе примут решение, заявил он.

Расмуссен отметил, что в военной сфере уровень Грузии соответствует стандартам НАТО: "Вы провели много важных и успешных реформ, борьбу с коррупцией", - сказал он, посоветовав Тбилиси продолжать "свой путь по этой дороге".