«Начало поражения «ЕдРа»: муж Вики Цыгановой о выборах в Хабаровском крае

Супруг певицы Вики Цыгановой Вадим заявил, что партия «Единая Россия» не выполнила свои обещания перед его супругой - кандидатом в депутаты Госдумы.

По словам Вадима Цыганова, предвыборная кампания велась «убогой, бездарной, недальновидной» командой.

- То, с чем мы столкнулись – начало поражения «Единой России». Вика – беспартийный человек, она всегда критиковала власть. Теперь власть пришла и попросила Вику наладить контакт с губернатором Сергеем Фургалом, - рассказал Вадим Цыганов журналистам.

По словам Цыганова, команда «перевернула» изначальную идею выдвигать Вику как беспартийного кандидата. «Всю историю оболгали», - негодует супруг экс-кандидата. По его словам, сейчас в партии идут «взаимные обвинения на счет «не туда» потраченных денег».

Напомним, бюджет предвыборной кампании партии «Единая Россия» в Хабаровском крае на прошедших выборах был самым большим среди всех партий и составил порядка 70 миллионов рублей. Результат голосвания для партии власти оказался рекордно низким по стране - всего 12,5%.