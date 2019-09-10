Губернатора Санкт-Петербурга выбирали на «псковщине»

Победившего в минувшие выходные на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выбирали жители города, которые находились на расстоянии более полтысячи километров от северной столицы – в городе Псков.



Там были открыты дополнительные избирательные участки, чтобы петербуржцы, которые на выходной уехали на отдых, смогли проголосовать на расстоянии. За Беглова якобы отдали голоса более псковских 80% избирателей.



В Центризбиркоме изначально такую инициативу не поддержали. Но в петербургском избиркоме настояли, и участки были открыты. Интересно, что в соседних городах, которые расположены к Петербургу гораздо ближе, чем Псков, проголосовать за губернатора северной столицы было невозможно. Выборы проходили и в отдалённых санаториях. Это вызывает у общества очень большие вопросы.



Ещё одну проблему создали для независимых наблюдателей в Санкт-Петербурге, попытки которых проконтролировать, как проходит голосование у "надомников", увенчались провалом. Автомобили, которые были прикреплены к участкам, было сложно найти. Люди с петербургской регистрацией, проживающие в деревнях, отмечали, что хотели бы поставить галочку в графе «против всех», но у них такой возможности не было.



Как пишет "Новая газета", в избирательной комиссии Псковской области отметили, что они не планировали принимать заявления от жителей Ленинградской области, но после приказа из Центризбиркома им пришлось это сделать.



