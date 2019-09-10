Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост главы Абхазии

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимбе по случаю его победы во втором туре президентских выборов в Абхазии.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", - отметил глава РФ.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция, правда, требует назначить повторные выборы.