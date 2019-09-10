Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове. По данным пресс-секретаря президента РФ, Смоленков, которого в СМИ назвали американским шпионом, работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

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"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", - коротко сказал Песков, передает РИА Новости. Другой информации у него нет.

"Криминальное чтиво", - охарактеризовал Песков статьи американских СМИ о якобы завербованном высокопоставленном сотруднике российского правительства.