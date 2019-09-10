Андрей Чибис объявлен победителем на выборах губернатора Мурманской области. Выборы главы региона проходили в воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования. Областная избирательная комиссия обработала 100% протоколов и подвела итоги голосования: "Побеждает Андрей Чибис с 60,07% голосов".

Чибис был временно исполняющим обязанности главы региона.

В Астраханской области на выборах губернатора победил Игорь Бабушкин. По итогам подсчета протоколов, она набрал 75,63% голосов избирателей.

Отмечается, что на выборах глав регионов побеждают действующие руководители.