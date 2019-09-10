Путин произвел кадровые перестановки генералов в правоохранительных органах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в правоохранительных органах в нескольких российских регионах, среди которых Москва, Крым, Дагестан. Путин подписал указ об освобожлении от должностей почти 30 высших должностных лиц и произвел новые назначения.

Президентским указом прокурором Москвы назначен Денис Попов, прокурором Республики Крым назначен Алексей Ежов.

Путин подписал Указ №425 о новых отставках и назначениях в минувшую субботу, 7 сентября, - сообщает "Коммерсантъ".

Напомним об отставке старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, курировавшего вопросы защиты прав детей.

Приняты оставки руководителей ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина. Дубровин сам написал рапорт об увольнении. Возможно, его решение связано с расследованием уголовных дел в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

Попов, который ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане, стал прокурором Москвы.

В КЧР из Москвы переезжает полковник юстиции Николай Щепкин. Путин назначил его главой

следственного управления СКР по КЧР.

МВД Крыма возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Новый начальник назначен в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский.