Звезда "Реальных пацанов" стал депутатом гордумы
9 сентября 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Актер из сериала "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства накануне был избран депутатом Осинской городской думы. Об этом сообщили журналистам в избиркоме по Пермскому краю.
Депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край) стал бизнесмен и актер Армен Бежанян, известный по роли рыночного торговца Арменки в сериале "Реальные пацаны". Он прошел в думу по спискам "Единой России".
Армен Бежанян - уроженец Еревана. В начале 1990-х он стал директором компании по переработке вторичного сырья, а затем занялся бизнесом, связанным с лесопереработкой. Благодаря игре в КВН Бежанян попал на съемки "пацанов".