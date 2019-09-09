Актер из сериала "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства накануне был избран депутатом Осинской городской думы. Об этом сообщили журналистам в избиркоме по Пермскому краю.

Депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край) стал бизнесмен и актер Армен Бежанян, известный по роли рыночного торговца Арменки в сериале "Реальные пацаны". Он прошел в думу по спискам "Единой России".