Трамп назвал «тремя балбесами» своих конкурентов на выборах

Президент США отпустил колкий комментарий в адрес трех республиканцев, которые собираются баллотироваться на ближайших выборах в Соединенных Штатах. Комментарий опубликован на официальной страничке американского президента.

Это была критика в адрес участников праймериз перед выборами президента США. Они состоятся 3 ноября 2020 года.

От республиканской партии, к которой также принадлежит Дональд Трамп, свои кандидатуры выдвинули два бывших губернатора и один экс-конгрессмен. Марк Сэнфорд некогда возглавлял Южную Каролину, Билл Уэлд был губернатором Массачусетса, а Джо Уолш входил в сенат. Все они объявили о намерении побороться за главный пост официального Вашингтона.

Судя по всему, Трампа это задело за живое. После выдвижения третьего претендента на праймериз - Марка Сэнфорда - президент США написал: «Три балбеса, эти неудачники... попытают счастья».

Судя по всему, в эпитете «три балбеса» содержится намек на комедийный водевиль. Он был снят в 1934 году в Голливуде и стал очень популярным.