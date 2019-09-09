Песков рассказал, почему президент России не встретил выданных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не присутствовал на встрече российских задержанных, прибывших из Киева.

По словам Пескова, президент страны сделал всё возможное, чтобы россияне вернулись на родину, однако встречать задержанных в аэропорту не является прерогативой государства, передаёт РенТВ. Песков отметил, что главным является то, что обмен между странами наконец состоялся.

«Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», - заявил пресс-секретарь президента.