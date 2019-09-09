Лавров порассуждал о "нормальности" США и России
9 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление нового главы Пентагона Марка Эспера о том, что Российская Федерация должна начать вести себя «как нормальная страна».
Лавров отметил, что сначала нужно понять, что считается нормальным для США, передаёт RT. Дипломат напомнил о том, что Соединённые Штаты не раз замечены за грубейшими нарушениями международного права, вмешательствами во внутреннюю политику других государств и многими другими действиями, не всегда подходящими под критерии «нормальности».
«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединённые Штаты», - сказал Лавров.