Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление нового главы Пентагона Марка Эспера о том, что Российская Федерация должна начать вести себя «как нормальная страна».

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Лавров отметил, что сначала нужно понять, что считается нормальным для США, передаёт RT. Дипломат напомнил о том, что Соединённые Штаты не раз замечены за грубейшими нарушениями международного права, вмешательствами во внутреннюю политику других государств и многими другими действиями, не всегда подходящими под критерии «нормальности».

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединённые Штаты», - сказал Лавров.