На сайте Кремля нет новости о поздравлении Ким Чен Ына с днем независимости КНДР

В понедельник в Северной Корее отмечается день независимости. Лидеры дружественных официальному Пхеньяну государств уже направили свои поздравления в адрес Ким Чен Ына. Кремль на сайте пока не сообщил об аналогичном шаге со стороны Владимира Путина.

Обычно в подобных случаях происходит публичное заявление на официальном сайте Кремля. В понедельник КНДР отмечает День Независимости. 9 сентября 1948 года была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.

Заявление о поздравлении опубликовали только северокорейские газета «Нодон синмун» и Центральное телеграфное агентство Кореи. На официальном портале Кремля заявления нет.

Помимо КНДР день независимости в понедельник отмечает Таджикистан. Новость о поздравлении лидера Таджикистана Эммомали Рахмона на официальном портале Кремля в числе событий указана первой.

Помимо поздравлений лидера Таджикистана Путин встретился с главой компании «Газпром» Алексеем Миллиром. Другой официальной событийной информации на сайте Кремля нет.

Пока не известно, является ли отсутствие публикации о поздравлении Ким Чен Ына оплошностью пресс-службы Кремля, или Путин действительно не поздравил лидера КНДР. Во втором случае это может означать появление принципиальных противоречий в отношениях государств.