В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

Стало известно, что в одном из автомобилей, который попал в аварию в Отрадненском районе на Кубани минувшей ночью, находились члены избирательной комиссии.

На Кубани в ДТП погибли пять человек

"У нас [есть] информация, что сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края в автомобильной аварии погибли члены избирательной комиссии станицы Подгорная", - передаёт слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой ТАСС.

Председатель ЦИК добавила, что они направлялись в территориальную избирательную комиссию. Памфилова выразила соболезнования близкими и отметила, что члены комиссии погибли практически на служебном посту.

В экстренных службах уточнили, что столкновение произошло из-за плохой погоды.

Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя машинами погибли пять человек. Отмечается, что среди них был медовик, который перевозил пасеку в ночное время, чтобы пчелы не летали.