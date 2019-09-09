Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

Подчеркивается, что визит Зеленского в США начнется 23 сентября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что в рамках поездки украинского лидера состоится его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и членами американского правительства, передает ТАСС.

Пока не уточняется, когда пройдут переговоры глав двух стран. Пристайко заметил, что есть разные даты, которые в настоящий момент отрабатываются.