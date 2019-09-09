У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

Голос не повышал. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как Владимир Путин разговаривал с Зеленским. Его интервью опубликовали украинские СМИ.

Переговоры президентов России и Украины носят конструктивны характер. Зеленский и Путин разговаривали на равных.

«Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — сообщил советник президента Украины.

Андрея Ермака спросили повышал ли Владимир Путин голос на Зеленского и тот пояснил, что этого не было: «Нет. Я думаю, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения».

Во время переговоров не было каких-то подводных камней. Российская сторона была последовательной, тактику не меняла. Никого лишнего в переговорный процесс Кремль не включал.