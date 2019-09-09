В правительстве Челябинской области ожидаются новые назначения

В ближайшее время в правительстве Челябинской области произойдут новые назначения и отставки. Об этом рассказал Алексей Текслер, выступая перед своими сторонниками.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Челябинской области Алексей Текслер уверенно лидирует на выборах губернатора Челябинской области. Избирком подвел предварительные итоги, согласно которым Алексей Текслер набрал 69,33% голосов. В единый день голосования избирательные участки посетило почти 45 процентов южноуральцев.

- Явка на выборы гораздо лучше 2014 года, - отметил Алексей Текслер. - Я вижу в этом знак пожеланий перемен от людей. Активность наших жителей дает такой заряд энергии и уверенности в том, что предстоит еще много сделать. Та повестка, о тех основных направлениях, которые я предложил, она востребована, я этому очень рад.

Глава региона подчеркнул, что он будет принимать кадровые решения, в первую очередь касающиеся заместителей губернатора, которые пока работают в статусе и.о. Также будут рассмотрены результаты конкурса «Команда правительства Челябинской области».

«Большое количество ребят из кадрового конкурса, который я проводил, тоже попадут на разные позиции в администрацию, не только области, но и муниципалитетов, поэтому какие-то изменения будут, - сказал Алексей Текслер. - Я думаю, что в ближайшие месяцы правительство и администрация в целом обретет некий новый облик. Эта работа началась до и будет продолжена после выборов».