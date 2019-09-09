Вика Цыганова рассказала хабаровским СМИ об опорочившей ее «Единой России»

«Они обгадили меня и не попрощались», - высказалась Вика Цыганова о команде, работавшей с ней на выборах в Госдуму. Певица выдвигалась от партии «Единая Россия», которую ни она, ни ее супруг не поддерживают.

Вика Цыганова выдвигалась в качестве кандидата в Государственную думу РФ по 70-муКомсомольскому одномандатному избирательному округу. И сама кандидат, и ее супруг уверены, что избирательный штаб певицы намеренно «слил» ее на этих выборах. Цыганова сообщает – она не шла именно от «Единой России». Все, чего она хотела – это помочь родному региону.

- Я не поддерживаю партию «Единая Россия». Представляю Хабаровский край и свое честное имя. «Единая Россия» опорочила меня, я не собираюсь представлять ее интересы. Меня опорочили люди, которые вели мою избирательную кампанию. Я буду поднимать документы и все проверю, - заявила Цыганова.

Напомним, что в Хабаровском крае «ЕР» набрали самый низкий по стране процент голосов на выборах – 12,5%.