Стали известны победители губернаторских выборов в пяти регионах РФ

К настоящему моменту определились победители губернаторских выборов в пяти областях Российской Федерации. Согласно последним данным, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов.

В Курской области с 81,07 процента голосов побеждает кандидат от "Единой России", временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт. В Липецкой области набирает 67,29 процента голосов временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов.