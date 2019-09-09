Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор в продолжение недавних переговоров в Форте Брегансон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Известно, что главной темой обсуждения была ситуация на Украине и взаимный обмен заключёнными "35 на 35", который прошёл в субботу, 7 сентября.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - сказано в тексте.

Главы государств также обсудили перспективы разрешения внутриукраинского конфликта и безальтернативность минского "комплекса мер" для урегулирования ситуации. Отметили важность подготовки к саммиту "нормандской четверки" и обратили внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в 2015-2016 гг. Затронули тему иранской ядерной программы.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры стран оценили обмен заключёнными и обсудили разрешение конфликта на Донбассе.