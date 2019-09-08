Действующие главы регионов лидируют на выборах: Бабушкин, Беглов, Бочаров, Хабиров, Хорохордин

Действующие главы регионов лидируют на выборах в Единый день голосования. Временно исполняющий обязанности петербургского губернатора Александр Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга по итогам подсчета 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно данным на мониторах Центризбиркома, Беглов набирает 83,61%/

По предварительным данным, действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров набирает 65%. Врио главы Астраханской области Андрей Бабушкин — 61%. Почти 60% набирает временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин. В Курганской области врио губернатора Вадим Шумков набрал 82% голосов. 85% — у врио главы Башкирии Радия Хабирова. У врио руководителя Забайкалья Александра Осипова - 81%. Все это предварительные данные.