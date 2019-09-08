Памфилова потребовала разобраться с противозаконными действиями депутата Романова на выборах в Петербурге

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала разобраться с якобы использованием административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова.

Памфилова не исключает, что могут появиться основания о лишении неприкосновенности депутата-единоросса в связи с противозаконным применением им админресурса на выборах в Петербурге, - сообщает РИА Новости.

Во время селекторной связи с избиркомом Петербурга в воскресенье, 8 сентября, глава ЦИК обратила внимание на то, что по Фрунзенскому району поступают жалобы на "неблаговидную роль там депутата Госдумы Романова". Элла Памфилова не уточнила, в чем именно заключалось применение административного ресурса со стороны депутата, - передает ТАСС.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев утверждал, что "в партии отношение к Романову более чем критическое, это работа не в интересах партии, а против интересов партии".